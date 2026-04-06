Défense nationale : L'Enoa de Thiès, la prestigieuse fabrique des « Jambaar »

Depuis sa création en 1981, l’École nationale des officiers d'active (Enoa) de Thiès s'est imposée comme le pilier de la formation des cadres de l'armée sénégalaise et africaine. Avec 1 653 officiers formés à ce jour, l'académie dirigée par le colonel Samba Fall, surnommé le « Kélétigui », perpétue une tradition de rigueur et d’excellence.





L'Enoa assure la formation initiale des officiers destinés à l'armée de Terre, de l'Air, à la Marine nationale, à la Gendarmerie ainsi qu'à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Véritable école à vocation africaine, elle accueille actuellement des élèves-officiers en provenance de 17 États du continent, renforçant ainsi l'influence diplomatique et militaire du Sénégal dans la région.





Le cursus se distingue par son ancrage profond dans les traditions négro-africaines. Durant trois mois d'initiation, les élèves franchissent les étapes de la « case de l'homme », un rituel visant à forger le courage, l'humilité et le respect. Les diplômés se reconnaissent au port du bracelet « Jambaar », symbole de droiture et de sagesse. Face à l'augmentation des effectifs — les promotions comptant désormais plus de 130 élèves —, le défi reste de maintenir le label de qualité qui fait la renommée de l'école.



Source : Le Soleil Digital



