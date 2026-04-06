Sénégal-Belgique : 400 millions de FCFA pour moderniser la régulation agricole

Un accord opérationnel de 400 millions de francs CFA entre l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) et Enabel, l'agence belge de développement a été signé lundi. Cet engagement, paraphé le vendredi 3 avril 2026, s'inscrit dans le cadre du nouveau Plan Stratégique de Développement (PSD) de l'ARM.





L'appui financier vise principalement deux objectifs : l'amélioration de l'environnement des affaires au niveau national et un soutien ciblé aux filières agricoles dans la région du Sine-Saloum. Un accent particulier est mis sur la modernisation du système d'information de l'ARM afin d'offrir une plus grande transparence et de rassurer les investisseurs privés.





Les résultats sont déjà visibles, notamment dans la filière maïs. Après avoir facilité la commercialisation de 1 500 tonnes en 2024, les partenaires ambitionnent d'atteindre 25 000 tonnes pour l'année 2026, représentant un chiffre d'affaires potentiel de 5 milliards de francs CFA. Ce partenariat public-privé consolidé par la coopération belge pose les jalons d'une agriculture sénégalaise plus résiliente et compétitive.





MS/NDARINFO



