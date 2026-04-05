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4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

Dimanche 5 Avril 2026 - 08:16

4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance nationale. Le souverain marocain a formulé des vœux de réussite et de prospérité pour le peuple sénégalais.
 

Dans ce message, relayé par les services diplomatiques du Royaume au Sénégal, le Roi Mohammed VI a souligné le caractère séculaire et exceptionnel des liens de fraternité unissant les deux peuples. Il s'est également félicité de la qualité de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Sénégal.
 

Cette adresse intervient dans un contexte de consolidation des relations historiques entre Rabat et Dakar, marquées par un partenariat stratégique dans divers secteurs de développement.
 

MS/NDARINFO
 


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1.Posté par NIANG Oumar le 05/04/2026 13:20 | Alerter
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Merci mon cher roi. Que dieu vous protége. Quand j'étais étudiant en Algérie , je passais mes vacances au Maroc , un pays où il fait bon vivre.
J'ai toujours apprécié la qualité de vie au Maroc , et la gentillesse des Marocains .
Mais aujoud'hui je ne comprends pas la mise en prison de nos 18 supporters. Ce n'est pas à l'image de ce pays.
Je suis toucouleur , de la confrérerie des tidianes. Je suis allé à plusieurs reprises à Fez me recueillir auprès de la tombe de cheikh ahmed tidiane chérif.
Mon cher roi , il faut agir et libérer nos 18 fréres.
Que dieu te donne une bonne santé et une longue vie

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