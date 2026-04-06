Parcours : Qui est Papa Souleymane Kandji, le nouveau renfort médiatique du Président ?

Le journaliste Papa Souleymane Kandji vient de rejoindre l'équipe de communication du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en qualité de Conseiller spécial.





Fort d'une expérience de près de trente ans, Papa Souleymane Kandji est une figure respectée de la presse nationale. Ayant débuté sa carrière en 1995 au mensuel Démocraties, il a gravi tous les échelons, occupant des postes stratégiques de Grand Reporter à L'Observateur, avant de diriger les rédactions des quotidiens Le Pays et Rewmi. Jusqu'en mars 2026, il officiait en tant que Rédacteur en chef du quotidien Yoor-Yoor.





Réagissant à cette nomination, le nouveau conseiller a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, s'engageant à œuvrer pour un Sénégal « juste, prospère et souverain », en parfaite adéquation avec le triptyque « Jub-Jubbal-Jubbanti ». Sa solide expertise en communication de crise et en stratégie éditoriale constitue un atout majeur pour la cellule de communication du Palais.





MS/NDARINFO

