Litige CAN 2025 : Patrice Motsepe attendu à Dakar ce mardi

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est attendu dans la capitale sénégalaise ce mardi 7 avril. Cette visite de haut niveau intervient dans un contexte de vive tension entre l'instance continentale et le football sénégalais, suite au verdict controversé du Jury d'Appel concernant la finale de la CAN 2025.



Le dirigeant de la CAF doit s'entretenir avec les responsables de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ainsi qu'avec les plus hautes autorités étatiques du pays. L'objectif principal de ce déplacement est d'apaiser les tensions nées de la décision de déclarer le Sénégal perdant par forfait (3-0) au profit du Maroc, malgré la victoire acquise par les Lions sur le terrain.



Cette médiation intervient alors que le Sénégal a déjà porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne pour contester un rapport de coordination jugé inique par la partie sénégalaise. Patrice Motsepe tentera de trouver un terrain d'entente diplomatique avant que la juridiction internationale ne rende son arbitrage final sur l'attribution du titre de champion d'Afrique.



MS/NDARINFO



