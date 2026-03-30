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ENTREPRENEURIAT | E-NINEA : Créez votre entreprise 100% en ligne au Sénégal

Lundi 30 Mars 2026 - 17:27

ENTREPRENEURIAT | E-NINEA : Créez votre entreprise 100% en ligne au Sénégal

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) franchit une étape décisive dans la modernisation de l'administration sénégalaise avec le lancement officiel de la plateforme « E-NINEA ». Ce nouveau service digital, conçu pour simplifier radicalement le parcours des entrepreneurs, permet désormais de créer son entreprise 100 % en ligne, marquant une rupture majeure avec les procédures administratives traditionnelles souvent jugées chronophages.
 

Grâce à cet outil pratique, les porteurs de projets peuvent désormais immatriculer leur entreprise et obtenir leur numéro NINEA (Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et des Associations) sans avoir à effectuer le moindre déplacement physique. La plateforme a été pensée pour offrir un gain de temps considérable, supprimant les files d'attente et les allers-retours entre les différents services administratifs. Selon l'ANSD, le processus est simple, rapide et entièrement sécurisé, garantissant ainsi la fiabilité des données collectées.
 

L'accès à ce service est disponible directement via l'adresse dédiée e-ninea.ansd.sn, mais également à travers le portail gouvernemental e-senegal.sn. Cette intégration s'inscrit dans la stratégie globale de transformation digitale de l'État sénégalais, visant à améliorer l'environnement des affaires et à encourager la formalisation des activités économiques. En rendant l'immatriculation accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, l'ANSD facilite l'entrée des jeunes créateurs et des PME dans le secteur formel.
 

Les entrepreneurs peuvent également solliciter une assistance directe via le service téléphonique de l'ANSD au +221 33 869 21 39 ou consulter les guides pratiques disponibles sur les réseaux sociaux de l'agence. Avec E-NINEA, le Sénégal renforce son attractivité économique en s'alignant sur les standards internationaux de la dématérialisation. Ce dispositif devrait contribuer à dynamiser l'entrepreneuriat national et à offrir une base de données plus dynamique et actualisée sur le tissu économique du pays.
 
Pour obtenir son NINEA, se rendre ici

MS/NDARINFO

 

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