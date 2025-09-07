Déthié Fall promet rigueur et transparence à la tête des Infrastructures

Déthié Fall, récemment nommé ministre des Infrastructures, a exprimé samedi sa ‘’profonde gratitude’’ au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui.



Dans un message relayé sur ses canaux officiels, il a assuré que cette mission sera conduite avec ‘’énergie, rigueur et expertise’’, dans un esprit de ‘’célérité et de transparence’’, conformément aux orientations des autorités.



Le nouveau ministre a également remercié ses compatriotes pour les ‘’nombreux messages de félicitations et de soutien’’ reçus à l’annonce de sa nomination.



‘’Ensemble pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI’’, a conclu Déthié Fall.



NDARINFO.COM



