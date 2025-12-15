Saint-Louis : l’APR en ordre de bataille pour les prochaines échéances

Le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (APR), Mansour Faye, a affirmé samedi que son parti est engagé dans une dynamique de « reconquête du pouvoir », à l’issue d’une assemblée générale ayant mobilisé responsables et militants venus des différentes communes du département de Saint-Louis.





La rencontre a enregistré la présence d’une délégation du secrétariat exécutif national envoyée par l’ancien président Macky Sall. Conduite par le député Abdou Mbow, cette délégation a pris part aux échanges axés sur la réorganisation et la restructuration du parti.





« Nous avons vécu de forts moments de communication et d’engagement militant », a déclaré Mansour Faye, évoquant une volonté de renforcer les bases du parti et de mettre en place une organisation « inclusive et homogène » à l’échelle départementale et communale.





Critique à l’égard du pouvoir en place, le responsable de l’APR a estimé que les Sénégalais traversent une période de difficultés depuis 2024, contrastant, selon lui, avec la situation du pays entre 2012 et 2024, sous la présidence de Macky Sall. Il a toutefois assuré que cette phase serait transitoire et que l’opposition travaille à offrir une alternative.





Mansour Faye a indiqué que les prochaines élections locales de 2027 constitueront, pour son parti, une première étape vers la reconquête des communes, avant l’échéance présidentielle de 2029, pour laquelle il a exprimé l’ambition de voir Macky Sall revenir au pouvoir.





Le maire de Saint-Louis assure que la mobilisation observée à Saint-Louis reflète une dynamique similaire dans plusieurs autres départements du pays, traduisant la détermination de l’APR à se repositionner sur l’échiquier politique national.





