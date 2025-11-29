La JPS réaffirme sa solidarité envers Bachir Syll

Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), section de Saint-Louis, a exprimé samedi sa « solidarité » envers l’un de ses membres, Mouhamadou Bachir Syll, responsable de la Commission sociale, qui a récemment reconnu avoir commis une erreur.





Dans un communiqué transmis à la presse, la JPS Saint-Louis rappelle que M. Syll est « connu pour son engagement constant, son sens du devoir et son dévouement social ». L’organisation souligne son rôle « majeur » dans la défense du Projet national et dans les actions de proximité menées au sein de la communauté.





« Nous exprimons notre soutien total à Bachir dans cette période difficile », indique la structure, ajoutant que l’intéressé « a reconnu publiquement son erreur ».





La JPS affirme rester « aux côtés » de son membre et réitère son engagement à défendre « ses valeurs et son Projet », dans le respect des institutions et de la paix sociale.





Le communiqué cite, parmi les personnalités de référence du mouvement, le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi Birame Souleye Diop, ainsi que plusieurs responsables locaux, dont Ayib Daffé, Yacine Sambe et Ibrahima Dieme.



