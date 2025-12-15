CEDEAO : le Sénégal désigné à la tête de la Commission pour la période 2026-2030

Réunis samedi à Abuja, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont confié au Sénégal la présidence de la Commission de l’organisation pour la période 2026-2030, a annoncé dimanche le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.





Dans un communiqué officiel, le ministère qualifie cette décision de « succès diplomatique majeur » et de première historique pour le Sénégal. La désignation est intervenue à l’issue de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue le 14 décembre 2025 dans la capitale nigériane.





Selon les autorités sénégalaises, ce choix est « l’aboutissement d’un processus complexe de concertations soutenues » menées au sein de l’espace communautaire. Le communiqué met en lumière le leadership du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la vision et les orientations stratégiques auraient été déterminantes dans l’issue favorable de la candidature sénégalaise.





Le Sénégal succédera ainsi à Omar Alieu Touray à la tête de la Commission de la CEDEAO. Pour Dakar, cette décision traduit l’estime et la confiance renouvelées des États membres, tout en consacrant le rôle jugé majeur du pays dans la dynamique d’intégration régionale et africaine.





Le communiqué souligne également que cette désignation confirme la crédibilité du Sénégal ainsi que son engagement constant en faveur de l’intégration régionale, du renforcement de la gouvernance communautaire et du développement harmonieux de l’Afrique de l’Ouest.





Enfin, le Sénégal a exprimé sa gratitude à l’ensemble des États membres pour la confiance accordée, tout en réaffirmant son attachement à la consolidation de la CEDEAO et à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l’espace communautaire.



NDARINFO.COM





