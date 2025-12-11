Le communiqué du conseil des ministres de ce jeudi 11 décembre 2025





AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Chef de l’État a fait une communication portant sur les points suivants :



STABILISATION ET TRANSFORMATION CONSENSUELLE DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Monsieur le Président de la République souligne, à l’entame de sa communication, l’instabilité académique et sociale dans les universités publiques et la problématique du financement du système d’enseignement supérieur.



À ce titre, il demande au Premier Ministre d’évaluer l’état d’exécution du Plan d’urgence pour l’Enseignement supérieur. Il instruit également les Ministres de l’Enseignement supérieur et des Infrastructures de finaliser l’évaluation globale de l’application du système Licence-Master-Doctorat (LMD) et de faire, pour chaque université publique, l’état de prise en charge des besoins, ainsi que la situation des chantiers concernant les infrastructures académiques et sociales.



Pour adapter les formations aux besoins de l’économie nationale, le Chef de l’État indique la nécessité de développer la digitalisation des enseignements et travaux de recherche, de renforcer l’Université numérique du Sénégal Cheikh Hamidou KANE, et de développer les Espaces numériques ouverts (ENO) ainsi que les Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP).



Après avoir relevé que le défi du système éducatif demeure l’employabilité des apprenants et étudiants, le Président de la République invite à réfléchir au financement soutenu, durable et innovant de l’Enseignement supérieur.



Afin de retracer l’exhaustivité des ressources et dépenses du secteur, il prescrit de faire, pour chaque université publique, l’audit systématique des dépenses et des ressources et d’engager les vérifications administratives et financières nécessaires dans les universités et Centres des œuvres universitaires et sociales.



Le Chef de l’État demande, enfin, au Premier Ministre de lui faire parvenir un Plan d’actions prioritaires pour la gestion 2026 du secteur de l’Enseignement supérieur.



RÉNOVATION DU SYSTÈME NATIONAL DE RECHERCHE ET PROMOTION DE L’INNOVATION

Le Président de la République considère la recherche scientifique et l’innovation technologique comme des catalyseurs de l’industrialisation et du développement d’une économie arrimée aux secteurs et filières moteurs.



À cet effet, il demande au Premier Ministre de renforcer les structures nationales de recherche et les écoles d’ingénieurs, afin de former des chercheurs et ingénieurs de pointe et de disposer d’un capital humain endogène, conformément à la Vision "Sénégal 2050".



Dans ce sillage, il indique l’impératif de développer les formations en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM), avec un accent particulier sur la maîtrise fonctionnelle du numérique et des possibilités de l’intelligence artificielle.



Le Président de la République fait observer la nécessité de changement de paradigme dans les buts et le financement du système d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Il réaffirme sa volonté de faire du Sénégal un hub de recherche appliquée et de laboratoires d’expérimentations technologiques.



Il attend, à cet égard, du Premier Ministre l’élaboration d’un Plan national de Développement de la Recherche et de l’Innovation.



RÉHABILITATION ET DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE

Considérant que l’attractivité et la valorisation des territoires reposent sur le développement des transports, le Chef de l’État demande au Gouvernement d’accentuer la mise en œuvre de la politique ferroviaire, en veillant notamment à la réhabilitation des Chemins de fer du Sénégal, en cohérence avec l’exploitation et l’expansion du Train Express Régional.



Il instruit, outre la finalisation d’un Schéma directeur national de développement du ferroviaire, la réalisation des études requises et la recherche du financement des lignes ferroviaires validées sur un horizon décennal programmé.



À cet égard, le Président de la République demande au Premier Ministre de mettre en place un Conseil national du Ferroviaire, en vue d’une maîtrise stratégique et d’une meilleure coordination des projets et de leurs impacts sur la modernisation des transports terrestres, le développement territorial et l’emploi.



MESURES EFFECTIVES DE LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE

Le Président de la République souligne l’importance qu’il accorde à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages et à la baisse significative du coût de la vie. Il se réjouit de la baisse des prix du litre du supercarburant et du gasoil ainsi que du gaz butane et demande au Premier Ministre de poursuivre les efforts consentis pour soutenir les populations les plus vulnérables.



Il réaffirme la volonté de l’État de protéger les ménages, notamment les plus pauvres.



RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA DIASPORA DANS LA VIE NATIONALE

En tant qu’acteur majeur dans la réalisation du projet inclusif et collectif pour un Sénégal souverain, juste et prospère, la Diaspora sénégalaise contribue significativement, selon le Chef de l’État, au développement national et à la stabilité sociale.



À ce titre, il demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions adéquates pour la bonne organisation de la Journée nationale de la Diaspora, qu’il présidera le 17 décembre 2025.



AGENDA DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Chef de l’État a informé le Conseil avoir présidé, le mardi 09 décembre 2025, la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition de la Conférence MSGBC Oil, Gas and Power 2025.



Il annonce qu’il prendra part, le 14 décembre 2025 à Abuja, au Sommet de la CEDEAO. En outre, il procédera, le mercredi 17 décembre 2025, à la remise du Drapeau national à l’Équipe nationale de Football en direction de la CAN 2025 au Maroc et présidera, le vendredi 19 décembre 2025, l’audience annuelle avec les représentants des ordres nationaux, avant de se rendre en Casamance pour une première visite du 20 au 25 décembre 2025, dans le cadre de l’unité nationale et économique.



