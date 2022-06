Développement de l’aquaculture : l’ANIDA insiste sur l’adéquation entre la recherche et la production - vidéo

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’insertion et le développement agricole (ANIDA) s’est félicité jeudi de la collaboration nouée entre sa structure et Agence Nationale de l'Aquaculture (ANA). "Je suis rassuré par ce partenariat, car l’ANA est dirigée par un homme de l’art, et d’ici quelques années, les résultats seront constatés", a déclaré El Hadj Malick SARR en marge d’une visite des fermes piscicoles de Diama Maraye et de Pont Ndiawdoune. La mission s’est également rendue à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, bénéficiaire d’un don de 5.000 alevins de l’ANIDA. M. SARR a indiqué que cet appui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la recherche et de la production, en soutenant que cette démarche permet de booster le secteur. La directrice générale de l’ANA, Tening SENE s'est réjouit de ces prospections. Elle a souligné que le chef de l’Etat, Macky Sall, accorde une place importante à l’aquaculture, qui figure parmi les 27 domaines pour lesquels il demande hebdomadairement un suivi.