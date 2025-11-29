Diomaye Faye présidera l’ouverture de la 1ʳᵉ édition de l’ECOFEST, dimanche à Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présidera ce dimanche à 16 heures, au Grand Théâtre national, la cérémonie d’ouverture de la première édition du Festival ouest africain des arts et de la culture (ECOFEST), a annoncé le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.



Organisé en partenariat avec la CEDEAO, l’UEMOA et la République du Sénégal, ECOFEST ambitionne de faire de la culture un levier d’intégration régionale, de dialogue et de développement socio-économique, selon les autorités.



Le festival, qui se tiendra jusqu’au 6 décembre, est placé sous le thème : “Mutations et crises politiques en Afrique de l’Ouest : que peut faire la culture ?”



Quelque 500 artistes, artisans et acteurs culturels venus de 12 pays de la sous-région sont attendus pour cette première édition.



« Ce festival est né de la volonté de nos chefs d’État de faire de la culture un véritable levier d’intégration », a affirmé le ministre sénégalais de la Culture, Amadou Ba, lors d’une conférence de presse conjointe avec Fatou Sow Sarr, commissaire de la CEDEAO chargée du développement humain.



Outre les prestations artistiques, musique, danse, cinéma, arts visuels, artisanat, ECOFEST se veut également un espace de réflexion sur le rôle de la culture face aux défis politiques et sociaux de la région.



M.S

