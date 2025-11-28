Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Dakar : Un centre commercial pour libérer les trottoirs

Vendredi 28 Novembre 2025

Dakar : Un centre commercial pour libérer les trottoirs

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi, une approche clémente mais ferme dans les opérations de désencombrement des voies publiques et édifices publics, tout en annonçant la construction imminente d’un centre commercial destiné à reloger des milliers de marchands ambulants à Dakar.
 

S’exprimant lors de la séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale, M. Sonko a rappelé qu’il avait déjà donné des instructions en ce sens lors de sa visite à Colobane, l’année dernière. « Nous faisons preuve de compréhension, mais nous ne pouvons tolérer l’occupation des trottoirs, devant les écoles et les hôpitaux », a-t-il affirmé en réponse au député non-inscrit Pape Djibril Fall.


 Il a annoncé la pose prochaine de la première pierre d’un centre commercial, ainsi que des travaux d’aménagement prévus au Marché Kermel, situé au centre de la capitale.
 

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour les commerçants de libérer les trottoirs, tout en garantissant que des solutions définitives sont déjà en cours d’exécution. Il a également souligné que les autorités veillent à l’accompagnement des marchands ambulants, dans un contexte où Dakar s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) dans un an

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.