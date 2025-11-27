Embaló est arrivé à Dakar

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris part, ce jour, au sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu en visioconférence, pour examiner la situation en Guinée-Bissau, marquée par la prise de pouvoir par des éléments de l’armée.



Selon un communiqué officiel du gouvernement sénégalais, cette session a abouti à une ferme condamnation de la tentative de coup de force, avec un appel au rétablissement de l’ordre constitutionnel et à la libération immédiate du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló et des personnes arrêtées.



La CEDEAO a également décidé de la mise en place d’un comité de médiation restreint, auquel le Sénégal participera. Ce comité se rendra prochainement à Bissau pour suivre l’évolution de la situation sur le terrain.



Intervenant au cours de cette session, le président Faye a rappelé l’importance du respect de l’ordre constitutionnel, de la sécurité des populations et du déroulement apaisé du processus électoral.



Depuis le début de la crise, Dakar maintient une communication étroite avec les autorités et acteurs concernés en Guinée-Bissau. Ces échanges ont notamment porté sur la libération du président Embaló et de ses collaborateurs, ainsi que sur la réouverture des frontières pour faciliter leur exfiltration et leur retour, y compris celui des membres de missions d’observation électorale.



Le président Embaló est désormais sain et sauf à Dakar, selon le communiqué officiel.



Le Sénégal a réitéré sa disponibilité à œuvrer, aux côtés de la CEDEAO et de ses partenaires, pour une sortie de crise rapide et pacifique, dans le respect de la légitimité démocratique en Guinée-Bissau.

