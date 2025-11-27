Le parcours de Moustapha Ka nommé président de l’OFNAC

Le magistrat hors hiérarchie Moustapha Ka a été nommé président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), mercredi, a appris l’APS de source officielle.





Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien élève du Centre de formation judiciaire (promotion 1997-1999), M. Ka a occupé plusieurs fonctions dans la magistrature, notamment celles de substitut du procureur à Dakar et Ziguinchor, d’avocat général à la cour d’appel de Dakar, puis de directeur des droits humains au ministère de la Justice.





Ancien conseiller technique à la présidence de la République, il a également été procureur général adjoint auprès des Chambres africaines extraordinaires.





Spécialiste reconnu en matière de lutte contre la corruption, la criminalité financière, le blanchiment d’argent, le terrorisme et la traite des êtres humains, Moustapha Ka a mené des actions de formation dans plusieurs pays africains et contribué à l’élaboration d’instruments juridiques régionaux et internationaux.





Il a également participé aux mécanismes d’évaluation du Sénégal par les Nations unies et le GIABA (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest).





Sa nomination intervient dans un contexte de renforcement annoncé de la gouvernance publique et des dispositifs de lutte contre la corruption.



M.S



