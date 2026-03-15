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Diplomatie : L'Iran nie les attaques contre ses voisins et accuse « l'ennemi »

Dimanche 15 Mars 2026 - 07:54

Diplomatie : L'Iran nie les attaques contre ses voisins et accuse « l'ennemi »

Téhéran rejette fermement les accusations d'agression contre ses voisins. Dans un communiqué publié ce dimanche 15 mars 2026, le commandement militaire conjoint iranien a accusé « l’ennemi » — terme généralement utilisé pour désigner les États-Unis et Israël — d'orchestrer des attaques sous « faux drapeau ».
 

Selon les autorités iraniennes, des copies de leurs drones Shahed-136 (également connus sous le nom de LUCAS) auraient été utilisées pour frapper des cibles en Turquie, en Irak et au Koweït.

L'Iran affirme que ces opérations visent à lui imputer la responsabilité de la déstabilisation régionale. Tout en exhortant les pays voisins à la coopération, le commandement militaire a tenu à préciser que l'Iran assume ouvertement ses frappes lorsqu'elles visent ce qu'il qualifie d'« intérêts américains et israéliens ».
 

MS/NDARINFO
 