Donald Trump critique ses alliés : « Ils ne seront pas là pour nous aider »

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué ce lundi l'attitude de certains alliés des États-Unis concernant la sécurisation du détroit d'Ormuz. Lors d'une intervention à la Maison Blanche, il a exprimé sa frustration face à la réticence de pays bénéficiant pourtant de la protection militaire américaine.





« Le niveau d’enthousiasme compte pour moi », a-t-il martelé, déplorant que plusieurs nations, bien qu'ayant affirmé être « en route » pour aider à surveiller cette voie maritime stratégique, fassent preuve d'hésitation.



Le président a suggéré que ce manque d'implication révélait une absence de réciprocité dans les accords de défense : « Je sais que nous les protégerons et que, si jamais nous avons besoin d'aide, ils ne seront pas là pour nous ». Ces déclarations font écho au refus récent de l'Australie d'envoyer des navires de guerre dans la zone, malgré les tensions croissantes avec l'Iran.



NDARINFO/MS







