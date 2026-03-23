Emplois et stages au COJOJ : Dakar 2026 recherche des profils d'experts et de jeunes diplômés

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 multiplie les initiatives de recrutement et de mobilisation pour faire de ce premier rendez-vous olympique en terre africaine une réussite historique. Que ce soit pour des emplois contractuels ou pour le volontariat citoyen, les opportunités s'accélèrent à l'approche de l'événement.



Voici le point complet sur les différents recrutements en cours et passés liés à Dakar 2026.





💼 1. RECRUTEMENT DE COLLABORATEURS (EMPLOIS CDD / STAGES)

Le COJOJ recherche régulièrement des compétences pointues pour armer ses différents départements opérationnels.



Profils recherchés : Responsables de sites, gestionnaires d'accréditation, experts en technologie et ingénierie, coordinateurs QHSE, agents administratifs et financiers, chargés de communication, ou encore gestionnaires de la lutte antidopage.

Comment postuler : Les offres officielles sont centralisées sur la plateforme carrières officielle du CIO et de Dakar 2026. En cas de difficultés techniques sur la plateforme, le comité d'organisation met généralement à disposition l'adresse e-mail de secours : recrutements@dakar2026.org (en veillant à bien préciser l'intitulé exact du poste en objet).



🤝 2. LE PROGRAMME DES VOLONTAIRES « JAMBAAR26 »

Pour faire tourner la machine olympique du 31 octobre au 13 novembre 2026 sur les trois sites hôtes (Dakar, Diamniadio, Saly), le Sénégal lève une véritable armée de l'engagement citoyen.



L'objectif : Mobiliser plus de 6 000 volontaires à travers les 14 régions du Sénégal.

Les missions : Accueil des délégations et des spectateurs, services aux médias, logistique et transport, accréditations, accompagnement sur les sites sportifs et cérémonies.

Conditions requises : Être âgé d'au moins 18 ans, avoir des notions de base en français/anglais, et s'engager à être disponible au moins 10 jours durant l'événement.

Inscriptions : La première grande vague d’enrôlement s'est déroulée en ligne via la plateforme officielle dédiée au programme des volontaires (jambaar26.apps.dakar2026.org).



🎓 3. DAKAR 2026 LEARNING ACADEMY

Parallèlement aux emplois directs, le comité a mis sur pied la Dakar 2026 Learning Academy. Il s'agit d'un programme de formation accéléré et d'incubation professionnelle destiné aux jeunes diplômés sénégalais. Les jeunes talents y reçoivent des formations pratiques et théoriques immersives au sein des départements du COJOJ, leur permettant d'acquérir une expérience de classe mondiale en événementiel sportif.



