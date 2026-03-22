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Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

Dimanche 22 Mars 2026 - 13:19

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

Le Khalife de Guéoul, Cheikh Sadibou Aïdara, plus connu sous le nom de Chérif Beu, a perdu la vie ce samedi 21 mars 2026 dans un accident de la circulation à hauteur de Diama, dans la région de Saint-Louis.

Le guide religieux de la communauté khadriya a péri dans ce tragique accident en même temps que ses deux épouses, alors que le cortège revenait de Nimzatt, en Mauritanie, où la famille avait célébré la fête de la Korité.
 

Le Khalife et ses deux épouses ont été inhumés ce dimanche matin au cimetière Adramé de Guéoul, en présence d'une foule immense venue leur rendre un dernier hommage. Parmi les délégations officielles figuraient le préfet de Kébémer, le sous-préfet de Ndande Fall et le maire de Guéoul. Pour assurer la continuité du guide spirituel après cette disparition brutale, Chérif Chaya Aïdara, frère du défunt, a été officiellement désigné pour lui succéder à la tête de la communauté khadriya de Guéoul.
 

MS/NDARINFO
 


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