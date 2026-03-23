Recrutement BAOS Espagne 2026 : salaires, conditions et comment postuler depuis le Sénégal

Chaque année, des centaines de Sénégalais rejoignent les exploitations agricoles espagnoles dans le cadre de la migration circulaire organisée par le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi (BAOS). En 2026, ce programme reste l'une des voies de mobilité légale les plus accessibles depuis le Sénégal, avec des contrats de travail saisonniers allant de trois à neuf mois. Mais les conditions de sélection, les salaires et les démarches de candidature restent mal connus d'une grande partie des candidats potentiels.





Ce qu'est le BAOS et comment il fonctionne





Le BAOS est une structure placée sous la tutelle du ministère sénégalais du Travail et de l'Emploi. Il assure la coordination entre les employeurs agricoles espagnols — principalement dans les régions de Huelva, Lleida et Murcie — et les travailleurs sénégalais recrutés sous contrat temporaire. Le programme repose sur un engagement de retour au Sénégal à l'issue du contrat, ce qui en fait une migration dite circulaire, distincte de l'émigration définitive.





Les salaires en vigueur en 2026





Le barème salarial applicable aux ouvriers agricoles en Espagne a été relevé en 2026 conformément aux accords interprofessionnels espagnols. Un ouvrier agricole perçoit un salaire journalier brut compris entre 47 et 55 euros selon la région et la nature des travaux effectués — cueillette de fraises, ramassage de raisins ou travaux maraîchers. Des heures supplémentaires sont possibles en période de haute saison, portant le revenu mensuel net entre 900 et 1 200 euros environ, logement souvent inclus.





Les conditions de sélection





Les candidats doivent être de nationalité sénégalaise, âgés de 18 à 45 ans, en bonne condition physique et disposer d'une expérience vérifiable dans le secteur agricole. La maîtrise de notions de base en espagnol constitue un atout apprécié mais non éliminatoire. Les candidatures sont examinées par le BAOS en lien avec les services de l'ANSD et de l'APIX, selon les contingents définis annuellement avec la partie espagnole.





Comment postuler depuis le Sénégal





Le dépôt de candidature s'effectue exclusivement auprès des antennes régionales du BAOS, situées à Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Le dossier comprend une demande manuscrite, une photocopie de la carte nationale d'identité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat médical et un curriculum vitae détaillant l'expérience agricole. Aucun intermédiaire privé n'est habilité à collecter des dossiers au nom du BAOS. Tout démarchage payant constitue une tentative d'escroquerie.





Dans la région de Saint-Louis, particulièrement touchée par l'émigration irrégulière, ce programme représente une alternative légale et sécurisée que les autorités locales encouragent activement auprès des jeunes de Guet-Ndar, Podor et de la vallée du fleuve.





MS/NDARINFO



