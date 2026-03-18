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Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

Mercredi 18 Mars 2026 - 16:49

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

La fin du mois sacré de Ramadan est désormais actée en Arabie Saoudite. La Cour Suprême du Royaume a officiellement annoncé, ce mercredi 18 mars 2026, que le croissant lunaire marquant le début du mois de Chawwal n'a pas pu être observé.
 

En conséquence, le mois de Ramadan comptera 30 jours cette année.

Le jeudi 19 mars 2026 sera le dernier jour de jeûne pour les fidèles du Royaume, et la célébration de l'Aïd Al-Fitr (la fête de la rupture) débutera officiellement le vendredi 20 mars 2026, correspondant au 1er Chawwal 1447 de l'hégire.
 

MS/NDARINFO
 


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