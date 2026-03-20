Korité 2026 : L'imam Abdallah Sall prône la paix et la discrétion au sommet de l'État

L'Imam Abdallah SALL a axé vendredi son sermon de la Korité sur la crainte de Dieu et la « beauté de l'Islam », utilisant l'exemple de la zakat el fitr comme un puissant symbole de solidarité et d'entraide communautaire. Plaidant avec ferveur pour la « paix dans les cœurs », il a adressé un message au président de la République et au Premier ministre Ousmane Sonko, les invitant instamment à ne plus « exhiber leurs divergences sur la place publique » et à privilégier la discrétion de l'intimité pour résoudre leurs différends.



Une telle exposition médiatique des tensions au sommet de l'État représente un danger réel pour la stabilité de la nation., a-t-il indiqué.





L'Imam a par ailleurs tenu des positions très fermes sur des enjeux de société et de géopolitique. Il s'est ainsi insurgé contre l'effritement des mœurs et a dénoncé la « transmission volontaire du VIH » au sein de certains réseaux, réclamant l'application de mesures judiciaires et sociales d'une grande sévérité.



Sur le plan international, le religieux a vivement condamné les actions d'Israël, qualifiées de crimes contre le peuple palestinien, tout en fustigeant les offenses commises à l'égard des populations iraniennes.



