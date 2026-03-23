"Soutien financier aux étudiants" : Ouverture des bourses sociales et aides 2025-2026

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a officiellement ouvert la campagne de dépôt des dossiers pour les bourses sociales et les aides ministérielles au titre de l'année universitaire 2025-2026. Cette initiative vise à accompagner financièrement les étudiants non boursiers et ceux issus de milieux vulnérables inscrits dans les universités publiques du Sénégal. Les candidats sont invités à soumettre leur dossier physique directement au niveau de la scolarité de leur université respective.





Pour l’année universitaire en cours, les dépôts se feront du 08 au 24 avril 2026. Il s’agit d’un délai de rigueur : aucune prolongation ne sera accordée par la Direction des bourses. Il est donc fortement recommandé aux étudiants de préparer l'ensemble des pièces administratives requises à l’avance pour éviter les rejets de dernière minute.







1. CRITÈRES ET DOSSIERS REQUIS

A. Les Bourses Sociales (Réservées aux bacheliers sénégalais du public)

Elles s'adressent spécifiquement aux étudiants faisant face à des difficultés sociales ou médicales majeures :



Étudiants en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique handicapante.

Étudiants orphelins (orphelin total ou partiel).

Étudiants issus de familles indigentes.

Pièces à fournir :



Photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité (CNI). Certificat d’inscription pour l’année académique 2025-2026 dans une université publique. Justificatif de situation sociale (selon le cas) : certificat médical/de handicap, certificat de décès du ou des parents pour les orphelins, ou certificat d'indigence.

B. Les Aides Ministérielles (Ponctuelles)

Ouvertes à tout étudiant sénégalais non boursier régulièrement inscrit dans une université publique du pays.



Pièces à fournir :

