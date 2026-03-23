Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

Le maire sortant de Trélazé, Lamine Naham, a confirmé son leadership en remportant 46,97 % des suffrages exprimés lors du scrutin municipal du dimanche 22 mars 2026. Ce résultat, obtenu dans un contexte marqué par une forte abstention, le positionne comme le leader incontesté de cette commune située dans la périphérie est d'Angers, en France.



Au terme d’un scrutin suivi avec attention, Lamine Naham a su convaincre 2 703 électeurs, consolidant ainsi sa légitimité après quatre années passées à la tête de la municipalité. Malgré une participation globale en baisse, ce score élevé est perçu comme une consécration pour l’édile franco-sénégalais, dont le bilan technique et la proximité avec les populations locales ont été salués par ses partisans. La victoire a également été largement commentée et célébrée au sein de la diaspora sénégalaise d'Europe.





Né à Dakar, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, Lamine Naham s’est installé en France en 1992 après l’obtention de son baccalauréat, grâce à une bourse d’excellence. Établi à Angers pour ses études, cet expert en fiscalité dirige aujourd’hui une entreprise spécialisée dans l’import-export de mobilier. Originaire du nord du Sénégal, notamment de Dagana et Podor, il revendique un ancrage fort dans le terroir du Waalo. Il est le petit-fils de la lignée de El Hadj Malick Sy par sa branche paternelle (originaire de Gaé et de Bokhol) et le frère de l'artiste Mustapha Naham, promoteur du festival international Dialawaly de Dagana.



Très attaché à ses origines, l'élu effectue régulièrement des séjours à Dakar à la Patte d’Oie, où réside son père, Moustapha Naham senior, ancien pilote d’aviation privé du célèbre milliardaire El Hadj Djily Mbaye. Fort de ce nouveau mandat en France, Lamine Naham s’impose comme une figure inspirante de la réussite de la diaspora africaine à l'international.





MS/NDARINFO



