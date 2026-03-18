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Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

Mercredi 18 Mars 2026 - 21:21

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

La date de la Korité 2026 est désormais officielle pour une partie de la communauté. La Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS) s'est réunie ce mercredi 18 mars 2026, correspondant au 29 Ramadan 1447 H, pour scruter le croissant lunaire.
 

Après avoir recueilli les informations de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission a annoncé que la lune n'a pas été aperçue.

En conséquence, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours le jeudi 19 mars. La fête de l'Aïd Al-Fitr (Korité) sera donc célébrée le vendredi 20 mars 2026, selon la CMS. 

Cette décision s'aligne sur celle de la Cour Suprême d'Arabie Saoudite, qui a également confirmé l'impossibilité d'observer le croissant ce soir.
 

MS/NDARINFO

 


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