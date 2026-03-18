Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

Une voix d'expertise s'élève pour contester la légalité de la décision de la CAF. L’ancien arbitre international sénégalais Malang Diédhiou, actuel président de la Commission centrale des arbitres (CCA), a affirmé ce mercredi 18 mars 2026 qu'il est techniquement impossible d'invalider le résultat d'un match arrivé à son terme.





S'appuyant sur l'Article 5 des Lois du Jeu de la FIFA, l'expert international soutient que les décisions de l'arbitre liées aux faits de jeu sont « souveraines et définitives ».



Selon lui, le match Sénégal-Maroc ayant été disputé jusqu'au coup de sifflet final (malgré une interruption temporaire), le résultat acquis sur le terrain est intangible. Malang Diédhiou accuse le Jury d'Appel de la CAF d'avoir « sciemment » ignoré la primauté des lois du jeu sur le règlement de la CAN pour prononcer ce forfait post-match, une démarche qu'il juge juridiquement infondée.





MS/NDARINFO



