Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

La fin du mois de Ramadan 2026 est marquée par une pluralité de dates de célébration au Sénégal, selon les observations des différentes commissions religieuses. Si la Commission Nationale (CONACOC) a fixé la fête au samedi, d'autres entités et communautés religieuses ont annoncé la célébration de la Korité dès ce vendredi 20 mars 2026.





La Coordination des Musulmans du Sénégal (C.M.S.) a ainsi informé, par le biais d'un communiqué signé de son président l'Imam Mame Ngor Ndiaye, que la lune n'ayant pas été aperçue lors de leur séance du mercredi 18 mars, le Ramadan a été complété ce jeudi. Par conséquent, le vendredi 20 mars correspond au 1er Chawwâl 1447 H.



De son côté, la Communauté Oumarienne (AHBAB & RABITA) a également confirmé la tenue de la prière de l'Aïd ce vendredi à 9h30 à la Mosquée Oumarienne de Dakar, sous la direction de l'Imam Thierno Saidou Mountaga Tall, au nom du Khalife Thierno Madani Mountaga Tall.





MS/NDARINFO



