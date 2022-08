Evasion à la Mac de Podor : le détenu Derwiche trompe la vigilance des gardes

Un détenu a faussé compagnie à ses gardes à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Podor. M. A. Derwiche s’est évadé au moment où il exécutait avec d'autres prisonniers des corvées pénales. Les faits se sont déroulés hier, mercredi, en fin de journée.



D’après le récit de Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, Derwiche a fondu dans la nature au moment où les autres détenus étaient à la tâche. Les gardes qui l’accompagnaient ont lancé l’alerte et fouillé les environs du lieu où ces derniers exécutaient les corvées pénales, en vain.



Les Echos renseigne que le fugitif purgeait une peine de deux ans. Il a été condamné pour vol, escroquerie et administration de substances nocives à la santé. Il est de corpulence moyenne, de teint clair et porte un kyste au front.



Les forces de défenses et de sécurité sont alertées. La Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis a effectué le déplacement à Podor pour enquêter sur les circonstances de l’évasion du détenu. Elle a démarré les auditions.