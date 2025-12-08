Maïmouna Tounkara, présidente de l’association And Taxawou Talibé (ATT) basée à Diamaguène, a été distinguée ce week-end en France lors du 40ᵉ congrès du Secours Populaire Français tenu à Privas, en Ardèche.





Militante engagée pour la justice sociale et actrice de la protection de l’enfance, Maïmouna Tounkara œuvre depuis plusieurs années à l’amélioration des conditions de vie des enfants talibés et des jeunes filles vulnérables dans la région nord du Sénégal.





Invitée d’honneur du congrès, elle a pris part à trois jours d’échanges réunissant plus de 1 300 participants venus de la France métropolitaine, d’Europe et des territoires ultramarins, autour du thème de la solidarité de demain.





Elle a reçu la médaille de la solidarité, une reconnaissance de son engagement constant et de l’impact de son travail sur le terrain.





« Pour que le monde tourne autrement, faisons grandir la solidarité », a-t-elle déclaré avec émotion, saluant la confiance du Secours populaire Ardèche et remerciant également l’association Miroir pour avoir permis ce pont solidaire entre Saint-Louis et la France.





Ce partenariat a aussi été l’occasion pour ATT de présenter ses projets sociaux, notamment ses actions d’accompagnement éducatif, de sensibilisation et de prise en charge psychosociale des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité.





