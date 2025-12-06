Décès de Idrissa Seydou Dia : Saint-Louis perd une de ses plus belles voix du journalisme

Le journaliste sénégalais de renom de la radio « La Voix de l’Amérique–Afrique », Idrissa Seydou Dia, a tiré sa révérence le jeudi 4 décembre. Avec la disparition de ce professionnel émérite des médias, le monde du journalisme et Saint-Louis, sa ville natale, viennent de perdre l’une de leur plus belle voix.





Idrissa Seydou Dia, journaliste de renom de « La Voix de l’Amérique–Afrique » est décédé le jeudi 4 décembre. Le défunt, natif du populeux quartier de Léona à Saint Louis du Sénégal, est le fils du chef de quartier, le patriarche feu Seydou Dia, originaire du village de Lérabé (Podor). Figure emblématique du journalisme et pur produit de « Radio Sénégal », Idrissa Seydou Dia, professeur d’espagnol de formation, était très à cheval sur les principes et règles éthiques et déontologiques qui gouvernent le métier. Il fut aussi un journaliste talentueux, excellent et une référence pour des générations de professionnels des médias.





Avec une technique de voix singulière et inimitable à l’instar de son confrère Djadji Touré, le frère du journaliste Ben Saïd Dia parvenait, avec une aisance à nulle autre pareille, à capter l’auditoire de la radio « La Voix de l’Amérique » où il a servi pendant cinquante-quatre ans sans interruption, ayant gravi tous les échelons. D’une urbanité exquise, respectueux de ses auditeurs et de ses invités, envoyé spécial dans plusieurs pays et organisations internationales, I. S. Dia avait une tenue d’antenne qui a fait des émules.





Durant sa carrière professionnelle de plus d’un demi-siècle, il a rencontré plusieurs sommités mondiales. Son témoignage sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, vingt ans après l’événement dans l’émission hebdomadaire L’Amérique en compagnie de ses confrères Michèle Joseph et Claude Porsella, son reportage sur la résolution de l’Onu contre le M23 publié le 21 novembre 2012 et son compte rendu à Cleveland sur le discours prononcé en juillet 2016 par le candidat républicain Donald Trump au dernier jour de la convention du parti, sont gravés à jamais dans le marbre des grandes archives médiatiques.



Texte de Mamadou Lamine Dièye paru au Journal Le Soleil







