Grève des transports : Yankoba Diémé convoque une réunion de crise à Diamniadio

Le ministre des Transports aériens et terrestres, Yankoba Diémé, a invité les acteurs du secteur routier à une réunion de concertation ce dimanche 5 avril dans les locaux de son ministère à Diamniadio. Cette initiative vise à dénouer la crise qui paralyse le réseau routier national depuis la fin du mois de mars.





Le mouvement de grève, entamé le lundi 30 mars par la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSTRS), a été prolongé de 72 heures supplémentaires, couvrant la période du jeudi 2 avril au samedi 4 avril. Malgré la fin théorique du mot d'ordre ce week-end, les perturbations persistent sur l'ensemble du territoire.





Les transporteurs réclament des réponses concrètes sur plusieurs points de discorde : les tracasseries routières lors des contrôles, le non-respect des accords sur la réduction des points de contrôle et la gestion des gares routières. Après une phase de fermeté, le gouvernement opte pour l'apaisement afin de rétablir la circulation des biens et des personnes.





MS/NDARINFO



