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Ndiaganiao : Bassirou Diomaye Faye accueilli en triomphe par les chefs de village

Mardi 7 Avril 2026 - 06:59

Ndiaganiao : Bassirou Diomaye Faye accueilli en triomphe par les chefs de village

 Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite remarquée dans son fief de Ndiaganiao pour une série d'entretiens avec les chefs de village et les coordonnateurs locaux de Pastef. Cette rencontre, marquée par une forte mobilisation populaire, a permis d'aborder les enjeux prioritaires de développement de la zone.
 

Au cœur des échanges, la question foncière a occupé une place prépondérante. Mbaye Diouf, responsable politique à Sandok-Ndiaganiao et conseiller technique à l’ONAS, a exprimé la profonde gratitude des populations, notamment suite à la résolution du dossier emblématique de Ndingler. Pour les habitants, cet acte symbolise l'engagement présidentiel pour la restitution des terres et la justice sociale.
 

Sur le plan politique, Mbaye Diouf a tenu à balayer d'un revers de main les rumeurs de tensions au sommet de l'État. Réaffirmant l'unité indéfectible entre le Président et son Premier ministre Ousmane Sonko, il a appelé les militants à faire preuve de sérénité et de responsabilité face aux spéculations médiatiques, écartant toute idée de rupture ou de trahison.
 

MS/NDARINFO
 


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