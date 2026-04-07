Connectez-vous
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Vol à Nord-Foire : Le cambrioleur de la Korité et ses complices tombent à Grand-Yoff

Mardi 7 Avril 2026 - 07:04

Vol à Nord-Foire : Le cambrioleur de la Korité et ses complices tombent à Grand-Yoff

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies a démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le vol et le recel. L'opération a conduit au déferrement de trois individus et à la saisie d'un pistolet automatique de marque Taurus, dérobé lors d'un cambriolage à Nord-Foire.
 

Les faits remontent au 20 mars 2026, le jour de la Korité, lorsqu'un individu s'est introduit au domicile d'un commerçant pour dérober un sac contenant 225 000 FCFA, une arme à feu avec ses munitions, une autorisation de port d'arme, ainsi que des objets de luxe. Grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux, le suspect principal a été localisé et interpellé à Grand-Yoff le 29 mars 2026.
 

L'interrogatoire a permis de remonter jusqu'à deux complices basés à Grand-Yoff, dont l'un détenait l'arme garnie de quatre munitions. Bien que ces derniers aient plaidé un simple "dépôt" d'objets, ils ont été appréhendés aux côtés de l'auteur principal pour association de malfaiteurs et recel. L'arme a été placée sous scellés pour la suite de la procédure judiciaire.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Vol à Nord-Foire : Le cambrioleur de la Korité et ses complices tombent à Grand-Yoff

07/04/2026

Ndiaganiao : Bassirou Diomaye Faye accueilli en triomphe par les chefs de village

07/04/2026

Tentative d'évasion à Dakar : L'infanticide de Yeumbeul interceptée après une course-poursuite

07/04/2026

Justice : Trois inculpés pour proxénétisme et blanchiment d’argent à Saint-Louis

07/04/2026

Grève transports : le ministère regrette la poursuite du mouvement après 9h de négociations

07/04/2026

Unes des journaux du Mardi 07 Avril 2026

07/04/2026
SERVICES
Articles les plus lus

AIBD : Un médecin du CNTS arrêté et hospitalisé après une tentative de suicide

03/04/2026

LIVE : Suivez le match Sénégal vs Gambie en direct du Stade Abdoulaye Wade

31/03/2026

4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

05/04/2026

Palais : Qui est Pape Sadio Thiam, le nouveau stratège en communication du Président ?

03/04/2026

Iran : Deux hélicoptères Black Hawk et un C-130 américains abattus à Ispahan

05/04/2026

CAF : Sarah Mukuna démissionne de son poste de directrice des associations membres

01/04/2026

Administration : Le Lieutenant-colonel Papa Mamadou Thioub, un profil de rigueur au Palais

01/04/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO