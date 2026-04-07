Tentative d'évasion à Dakar : L'infanticide de Yeumbeul interceptée après une course-poursuite

A. Mbaye, l'accusée au cœur de l'affaire tragique qui a secoué Yeumbeul en 2024, fait à nouveau face à la justice. Déjà en détention préventive pour l'enlèvement et l'assassinat du bébé de sa coépouse, la femme de 38 ans a été déférée au parquet suite à une tentative d'évasion survenue le 2 avril dernier.





Profitant d'une extraction médicale à la Direction de l'action médicale et sociale de la prison de Liberté 6, la détenue a tenté de prendre la fuite alors qu'elle s'apprêtait à regagner sa cellule. Sa course s'est toutefois achevée quelques mètres plus loin, à hauteur du camp Sékou Mballo, où elle a été interceptée par son escorte.





Lors de son audition au commissariat de Grand-Yoff, l'intéressée est passée aux aveux, justifiant son acte par des « maux de tête » qui l'auraient poussée à vouloir quitter l'enceinte carcérale. Pour rappel, A. Mbaye reste poursuivie pour assassinat et enlèvement de mineur après avoir jeté le nouveau-né de sa coépouse dans un puits en 2024.





MS/NDARINFO





