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Justice : Trois inculpés pour proxénétisme et blanchiment d’argent à Saint-Louis

Mardi 7 Avril 2026 - 05:36

Justice : Trois inculpés pour proxénétisme et blanchiment d’argent à Saint-Louis

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis a porté un coup d'arrêt à un important réseau de prostitution qui sévissait dans le quartier de Léona. Cette opération fait suite à de nombreuses plaintes de riverains excédés par les activités d'une organisation dirigée par une dame identifiée sous les initiales A. A. L.
 

Après plusieurs jours d'investigations et d'infiltration, les hommes en bleu ont investi une auberge transformée en lieu de débauche. La gérante y exploitait des femmes moyennant une commission de 25 000 francs CFA par personne et par jour. L'assaut nocturne a permis l'interpellation de la principale mise en cause, de ses complices Kh. K. et M. T., ainsi que de plusieurs travailleuses du sexe et clients surpris en flagrant délit.
 

Les perquisitions ont été fructueuses, menant à la saisie de fortes sommes d'argent, de véhicules, de mobilier et de produits divers liés à cette pratique illicite. Présentés au Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, les trois cerveaux du réseau ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, proxénétisme et blanchiment d'argent.
 

MS/NDARINFO
 


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