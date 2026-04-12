Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump annonce le blocus total du détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé une intensification radicale des tensions militaires avec l'Iran en ordonnant à la marine américaine de bloquer tout navire entrant ou sortant du détroit d'Ormuz. Cette opération, qui débute « dès maintenant », vise à paralyser le transit maritime dans cette zone stratégique pour le commerce mondial de l'énergie.





Outre le blocus, le chef de l'exécutif américain a donné l'ordre d'intercepter, dans les eaux internationales, tout navire ayant versé un droit de passage à l'Iran. Donald Trump a également précisé que les forces américaines entameraient des opérations de déminage dans le détroit.



Cette décision unilatérale fait craindre une déflagration majeure dans la région et une perturbation sévère des marchés pétroliers mondiaux, alors que le détroit d'Ormuz reste le principal point de passage pour le brut en provenance du Golfe.





MS/NDARINFO



