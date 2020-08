Inondations à Darou : cri du cœur de Zoumba … (vidéo)

« Trop, c’est trop. Peut-être que c'est la démographie galopante qui pose problème et qu'alors on chercherait à nous tuer », », lance le poète et compositeur Saint-Louisien Pape Samba SOW dit "Zoumba" dans une vidéo où on l’aperçoit entouré d’eaux. « Ce n’est pas la faute de la mairie, non, c'est l'ONAS qui choisit ses zones à évacuer et nous on n'est pas dans leurs plans, c'est tout », dit-il avant d’ajouter que « c'est l'ACHOURA, la TAMKHARIT, les enfants ne se retiendront pas de patauger partout, en rythmes ».