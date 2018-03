Juge Dème : "Pourquoi j'ai démissionné de la magistrature…" ( vidéo)

"Depuis six ans, on voit que la traque (des biens dits mal acquis) ne concerne que les opposants. Ce qui pose problème et que, je ne peux plus cautionner", déclare le juge Ibrahima Dème, qui a démissionné de la magistrature lundi.



Le désormais ex-magistrat est, ce samedi, l'invité de "Ça me dit mag", l'émission de la 2sTv animée par Pape Alé Niang. Il souligne "la justice ne peut pas évoluer dans ce climat de manque de confiance".



Jusque-là substitut général à la Cour d'appel de Dakar, Ibrahima Dème a finalement claqué la porte. "Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné", a-t-il justifié dans sa lettre de démission adressée aux Sénégalais.



