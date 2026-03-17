L'Iran durcit le ton et revendique son droit de bloquer Ormuz

La tension atteint un seuil maximal dans le Golfe. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a affirmé ce mardi 17 mars 2026 à la télévision d'État que le détroit d'Ormuz ne pourrait plus jamais revenir à son état initial.



Selon lui, les opérations militaires iraniennes ont réussi à paralyser la quasi-totalité du trafic maritime dans cette zone où transite habituellement 20 % du pétrole et du gaz mondial.





Justifiant l'usage de missiles et de drones, Qalibaf a évoqué un « droit inaliénable » de riposte face à ce qu'il qualifie d'erreurs stratégiques et de « pièges » tendus par les États-Unis et le « régime sioniste ».



Pour le haut responsable iranien, l'imprudence occidentale a transformé le potentiel stratégique du détroit en une « opportunité à haut risque », marquant une rupture définitive dans la gestion de cette voie navigable, la plus importante au monde pour la sécurité énergétique globale.





MS/NDARINFO



