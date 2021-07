LOCALES 2022 : MTN décroche un soutien de taille

Mes chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Louis, je vous salue respectueusement et vous fais part de mon adhésion franche à la dynamique de conquête de la Mairie de Saint-Louis du Professeur Mary Teuw NIANE .

Hier, dimanche 4 Juillet 2021,il m'a fait l'honneur et le plaisir de venir chez moi discuter utilement de tout cela,en présence de ma famille et de " vieux compagnons " de combats antérieurs.



Doyen Bour Seck, Badara TALL,Ousmane GUÈYE ,Abdoukhadre NDIAYE, Vieux Thioune, Mame Médoune THIAM, Djiby Bâ, Fatou GUÈYE, Aminata DIEYE, Fambaye DIAGNE et Aminata TOURÉ ont pris part à cet accueil que j'ai voulu sobre, informatif et exempt de tout folklore. Ce choix est un acte de foi, une manifestation de l'honnêteté politique. Je n'ai jamais été un militant de l'APR.



À la demande du PR Macky Sall en 2016, j'ai accepté d'assister Mansour Faye qui reste pour moi un exemple de politesse et de courtoisie.



Son choix incroyable de s'isoler avec un cercle intolérant,impréparé aux charges éminentes qui sont les siennes lui vaut aujourd'hui cette distance galopante qui le sépare des populations,malgré sa disponibilité reconnue.



Je lui renouvelle mon affection et le respect dû à son rang.



Mon opposition articulée à sa forme de gestion solitaire de la Ville,en dépit de sa grande volonté de "moderniser" Ndar, justifie amplement mon choix de soutenir la candidature du meilleur profil actuel,le Pr Mary TEUW Niane.

Sans être membre de l'APR,je n'en garde pas moins le droit de m'intéresser au sort de ma Cité et la liberté,dans la dignité et le respect de tous, de choisir le profil qui me convient.



C'est aujourd'hui fait. Mary Teuw Niane est mon Candidat !

Que son Parti ou sa Coalition d'origine acceptent ou pas son engagement patriotique au service de sa Ville,il restera notre Candidat!



Seul nous importe sa disponibilité à servir Saint-Louis, loin de tout...décret!



Le temps nous permettra de dérouler sous son autorité notre apport à cette dynamique décisive pour le Changement de la Gouvernance Locale à Saint-Louis Ville comme dans les Communes de l'intérieur du Département.

Je convie tous mes amis et connaissances à prendre part à cette entreprise salutaire et à assurer sa réussite.

À très bientôt, incha Allah!