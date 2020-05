La Chine demande aux États-Unis de mettre fin à la «répression déraisonnable» contre Huawei

Pékin a exhorté les États-Unis à mettre fin à la «répression déraisonnable de Huawei et des entreprises chinoises» après que Washington a annoncé de nouveaux contrôles à l'exportation pour restreindre l'accès du géant chinois à la technologie des semi-conducteurs.



«Le gouvernement chinois défendra fermement les droits et intérêts légitimes et légaux des entreprises chinoises», a déclaré ce samedi 16 mai le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que les initiatives de l'administration Trump «détruisaient les chaînes mondiales de fabrication, d'approvisionnement et de valeur».