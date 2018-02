Le Docteur NDOYE dément le ministre Oumar GUEYE : « Il n’y a pas de patrouilleur à Saint-Louis. Nous avons vu la marine mauritanienne à hauteur de la chaumière » (vidéo)

« Au lieu de donner des réponses précises sur le contenu de ces accords, il a tenté de nous divertir en soulevant des questions de règlement de questions bilatérales », a regretté M. NDOYE.



« Il faut que tout le monde sache que les Mauritaniens, eux, sont prêts. Ils ont construit un quai de pêche à NDIAGO. Toutes les prises qui seront faites dans les eaux mauritaniennes y seront débarquées », a-t-il révélé.



« Même les camions frigorifiques seront obligés de traverser la frontière et de payer des taxes. Si le Sénégal accepte de se plier à ce dispositif, qu’il sache qu’il s’est engagé dans une voie sans issue », a déclaré le Docteur NDOYE.



Poursuivant, le coordonnateur du REWMI dément l’annonce faite par le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime Oumar GUEYE qui, après le meurtre du jeune Serigne Fallou SALL avait annoncé l’arrivée d’un patrouilleur à Saint-Louis.



« C’est tout à fait faux. Nous avons vu hier (samedi) la marine mauritanienne à hauteur de la chaumière (place Pointe-à-Pitre) », a-t-il révélé en rappelant aux autorités que « la surveillance de nos côtes est une nécessité vitale pour nos populations ».



Pour M. NDOYE, « le président Macky SALL ne s’apprête pas à aller vers des élections 2019 régulières et transparentes ». « C’est pour cela que tout le processus électoral est vicieux », a-t-il dit.



>>> Suivez la réaction du Docteur NDOYE ...