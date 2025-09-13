Le Sénégal à l’ère du numérique et de l’IA : quelles opportunités pour la jeunesse sénégalaise ? Par Dr Demba SECK

L’IA, une opportunité majeure pour la jeunesse sénégalaise.



Conclusion

L'évolution du numérique au Sénégal a été marquée par plusieurs étapes clés, entraînant l'émergence de nouveaux métiers, en particulier pour les jeunes. Depuis le début des années 1980-1990, le Sénégal a investi dans des infrastructures de télécommunications et du numérique. Le projet de fibre optique, avec le déploiement du câble sous-marin lancé en 2012, a considérablement amélioré la connectivité Internet dans le pays depuis lors[1]. Selon l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), le taux de pénétration de l’Internet (fixe et mobile) a atteint 115,23 % en 2024[2], offrant un accès à une grande partie de la population.Depuis des années, de nombreuses initiatives gouvernementales intégrant le numérique ont vu le jour. Le Plan Sénégal Émergent (PSE)[3] met l'accent sur l'importance du numérique pour le développement économique, avec des programmes visant à promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans divers secteurs, tels que l'éducation et la formation professionnelle.Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur et les centres de formation professionnelle ont commencé à proposer des cursus en informatique et en TIC. Des initiatives comme « Sénégal Numérique », dont la création a été autorisée par la loi 2021-39 du 13 décembre 2021, en remplacement de l’ancienne Agence de l’Informatique de l’État (ADIE), encouragent la formation dans le domaine du numérique, permettant l’émergence de nombreux métiers. En effet, avec la croissance des start-ups, de nombreux jeunes se lancent dans le développement d'applications et de sites internet. Ce qui fait qu’aujourd’hui, le Sénégal connaît une transformation numérique rapide, offrant de nombreuses opportunités professionnelles aux jeunes.Dans le domaine de l'éducation, plusieurs réalisations significatives ont été accomplies au cours des dernières années, et le nouveau gouvernement s'engage à renforcer ses efforts pour améliorer les apprentissages scolaires et soutenir les jeunes[4].De plus, le Sénégal a récemment lancé des initiatives comme le « Programme d'Accélération de l'Éducation Numérique », qui a pour objectif d'étendre l'accès à des outils numériques dans les écoles rurales, en veillant à ce que chaque élève ait la possibilité de bénéficier de l'éducation numérique, indépendamment de sa situation géographique. Selon le Rapport de Diagnostic de la chaîne des ressources éducatives publié par l'UNESCO en 2022, ces efforts ont déjà commencé à porter leurs fruits, avec une augmentation significative du taux d'inscription des élèves dans les établissements utilisant des outils numériques.Par exemple, le projet « Sankoré », axé sur les innovations technologiques en matière d’éducation, a permis l’équipement d’écoles élémentaires en ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs (TNI) et stylets tactiles, ainsi que la formation d’enseignants des classes « Sankoré » sur l’utilisation de l’outil numérique pédagogique.De plus, au Sénégal, des programmes spécifiques ont été mis en place pour favoriser l'accès à l'éducation des filles et des groupes vulnérables[5].Dans le domaine des réformes curriculaires, le gouvernement a introduit des changements pour moderniser le système éducatif, en mettant l'accent sur l'enseignement des compétences pratiques et des matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Ainsi, des manuels scolaires en mathématiques et en sciences ont été mis à jour pour inclure des exemples pratiques et des projets basés sur des technologies modernes, comme l'impression 3D et la programmation. Le rapport du Ministère de l'Éducation Nationale de 2023 souligne que ces nouveaux manuels ont été bien accueillis par les enseignants et les élèves, permettant une meilleure compréhension des concepts complexes[6].En outre, pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs écoles ont développé des plateformes en ligne et des ressources éducatives numériques pour garantir la continuité des apprentissages, permettant ainsi aux élèves d'accéder à des cours en ligne, des tutoriels vidéo et des forums de discussion. Ces plateformes ont été essentielles pour maintenir l'éducation dans le pays durant les périodes de confinement[7].Par ailleurs, au Sénégal, l'éducation et la formation professionnelle jouent un rôle crucial dans le développement des compétences des jeunes et leur intégration dans le marché du travail. Avec l'émergence du numérique, le pays a connu des avancées significatives qui ouvrent de nouvelles opportunités pour l'autonomie des jeunes.C’est dans cette même dynamique que le nouveau gouvernement du Sénégal a lancé en février 2025 sa nouvelle stratégie numérique, le « New Deal Technologique », une initiative stratégique de 2025 à 2034 visant à renforcer la souveraineté numérique et l'inclusion. Ce projet ambitieux du nouveau gouvernement a pour objectif de faire du numérique un moteur de transformation sociale et économique, avec un investissement de plus de 1000 milliards pour atteindre 95 % de connectivité et créer 350 000 emplois[8]. De plus, l’État du Sénégal, à travers la société nationale « Sénégal Numérique SA »[9], favorise l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement, renforçant ainsi l'apprentissage à travers des ressources numériques. Dans le domaine de la formation professionnelle, le gouvernement du Sénégal encourage la formation technique et professionnelle pour aligner les compétences des jeunes avec les besoins du marché du travail, créant des partenariats avec le secteur privé pour des programmes de stages et d'apprentissage.Le nouveau gouvernement du Sénégal, à travers sa stratégie numérique, veut faire de l’Intelligence Artificielle (IA) un outil pour tous et par tous pour une société « augmentée »[10]. À cet effet, on peut considérer que l’essor de l’Intelligence Artificielle représente une opportunité majeure pour les jeunes entrepreneurs dans le domaine numérique. Elle permet d'automatiser des processus, d'analyser des données et d'optimiser les stratégies commerciales. Grâce à des outils basés sur l'IA, les jeunes peuvent développer des applications innovantes et des solutions adaptées aux besoins locaux, favorisant ainsi l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Aujourd’hui, grâce à cette technologie, les jeunes entrepreneurs peuvent accéder à des outils qui étaient auparavant réservés aux grandes entreprises, leur offrant ainsi un avantage compétitif pour une meilleure prise de décision. L'analyse de données facilitée par l'IA aide les jeunes entrepreneurs à prendre des décisions éclairées, à identifier des opportunités de marché et à mieux comprendre leurs clients, développant ainsi leur capacité à innover et à explorer de nouvelles idées.En outre, le numérique, et l'intelligence artificielle (IA) en particulier, offre de nombreux avantages pour les élèves et étudiants, améliorant à la fois leur expérience d'apprentissage et leur préparation pour l'avenir. Dans le cas de la personnalisation de l'apprentissage, l'IA permet de créer des systèmes qui s'adaptent aux besoins et au rythme de chaque étudiant, facilitant ainsi une meilleure compréhension des concepts. Des plateformes d'apprentissage peuvent suggérer des ressources et des activités spécifiques basées sur le niveau de compétence et les intérêts des étudiants[11].Aussi, les étudiants peuvent bénéficier d'assistants virtuels qui répondent à leurs questions, fournissent des explications et proposent des solutions à des problèmes spécifiques. Le numérique et l'IA, en particulier, facilitent la création de cours en ligne interactifs, permettant aux étudiants d'accéder à du contenu éducatif à tout moment et de n'importe où.Cette technologie joue également un rôle important dans l’amélioration des compétences analytiques des étudiants. Ces derniers peuvent utiliser des outils d'IA pour analyser des données et tirer des conclusions, renforçant ainsi leurs compétences en recherche et en pensée critique. Certaines applications d'IA peuvent simuler des environnements réels pour des sujets comme la science, l'ingénierie ou l'économie, permettant aux étudiants d'appliquer leurs connaissances dans des contextes pratiques. Pour améliorer les compétences linguistiques, certaines applications d'IA peuvent aider les apprenants, surtout ceux qui ne sont pas alphabétisés, à apprendre de nouvelles langues grâce à des traductions instantanées et à des exercices interactifs. Certains outils d'IA peuvent aussi fournir des commentaires immédiats sur les travaux écrits, aidant les étudiants à améliorer leur expression écrite et leur grammaire.Ainsi, le Sénégal, grâce à tous ces efforts dans le domaine du numérique et à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation, est en bonne voie pour préparer ses jeunes à un avenir prometteur, en leur offrant les outils nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus digitalisé. Les avantages liés à ces transformations sont indéniables et représentent une réelle opportunité pour l'autonomie et l'épanouissement des jeunes Sénégalais.Toutefois, il est important de souligner que, pour accompagner ces initiatives, plusieurs acteurs, y compris des ONG et des partenaires internationaux, peuvent également jouer un rôle clé dans le soutien à l'éducation numérique au Sénégal. Par exemple, des collaborations avec des géants de la technologie comme Google et Microsoft seraient intéressantes pour former les jeunes et les enseignants aux compétences numériques essentielles. Ces partenariats pourraient également fournir des ressources éducatives et des plateformes d'apprentissage en ligne qui répondent mieux aux besoins des jeunes.Aussi, le projet de l’UNESCO « Social Media 4 Peace » ou « Réseaux sociaux pour la paix » mérite d’être pris en compte dans la nouvelle stratégie numérique du pays, car ce projet vise à renforcer la résilience des sociétés face aux contenus potentiellement néfastes diffusés en ligne, en particulier les discours de haine incitant à la violence, tout en protégeant la liberté d’expression et en renforçant la promotion de la paix grâce aux technologies numériques, notamment les réseaux sociaux[12].Le gouvernement sénégalais s'attache à améliorer l'éducation à travers des réformes structurelles, l'intégration du numérique et un soutien accru aux enseignants et aux élèves. Ces efforts visent à créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et adapté aux besoins des jeunes, leur permettant de s'épanouir dans un monde en constante évolution. Aujourd’hui, le numérique, et l'intelligence artificielle (IA) en particulier, transforme l'éducation au Sénégal en offrant des outils et des ressources qui facilitent l'apprentissage, améliorent l'engagement et préparent les étudiants à un avenir professionnel en perpétuelle transformation. En intégrant le numérique dans leur parcours éducatif, les étudiants peuvent acquérir des compétences précieuses et se préparer à relever les défis du monde moderne. En somme, l'éducation et la formation professionnelle, couplées aux avancées du numérique et aux opportunités offertes par l'intelligence artificielle (IA), constituent un levier essentiel pour l'autonomie des jeunes au Sénégal. Dr. Demba Seck,Sociologue des médiasUniversité Gaston Berger de Saint-Louis (UGB)Postdoctorat sur les enjeux socioculturels du numérique en éducationUniversité du Québec À Montréal (UQÀM)Conseiller en numérisation de la formationFédération des cégepsÉducation Internationale, Québec-CanadaCoopérant volontaire pour le Programme CléISEP-Thiès, ONG ALPHADEV, Dakar-SénégalCourriel : dseck81@gmail.com