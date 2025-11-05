Mansour Faye : le temps, seul partenaire de l’honneur - Par Baba Aidara

Longtemps cloué au pilori pour sa proximité avec l’ancien chef de l’État Macky Sall, Amadou Mansour Faye a traversé la tempête sans haine ni reniement. Aujourd’hui, la justice blanchit les hommes qu’il avait entraînés dans l’effort collectif de la Nation. Ceux qui voulaient le salir doivent désormais s’incliner devant une évidence : le temps a rendu justice à la loyauté.



L’épreuve d’un homme d’État



Il y a des tempêtes qui révèlent le caractère plus qu’elles ne le détruisent. Ahmadou Mansour Faye a connu l’humiliation, la suspicion, et la mise à l’écart. Son seul crime : avoir été fidèle à un président et à un idéal de service public.

Mais là où d’autres auraient cédé à la colère, lui a choisi la dignité. Aucun mot d’amertume, aucune rancune, seulement le silence et la foi dans les institutions de la République.



Quand la vérité refait surface



La récente décision de non-lieu en faveur de plusieurs hommes d’affaires cités dans l’affaire du Fonds Force Covid-19 vient balayer des mois de soupçons et d’insinuations.

Ce verdict, au-delà de la procédure judiciaire, redonne du crédit à ceux qui, comme Mansour Faye, ont été pris dans une campagne de discrédit savamment orchestrée.

Ceux qui avaient fait de lui une cible politique découvrent que la vérité, elle aussi, a une mémoire longue.



Le Maire et la Cité



À Saint-Louis, son action municipale demeure visible : la voirie, la salubrité, la jeunesse, la réhabilitation du patrimoine, autant de chantiers lancés malgré les tempêtes politiques.

Les Saint-Louisiens, eux, n’ont jamais douté : leur maire n’a pas fui, il a résisté.

Et c’est ce calme dans la tourmente, cette sérénité face à la diffamation, qui redonnent aujourd’hui à Mansour Faye le visage de l’homme d’État que le temps finit toujours par justifier.



Chute : Le salut du juste



La force manipulatrice avait cru pouvoir faire tomber un baobab.

Mais le baobab ne plie pas, il attend que le vent passe.

Aujourd’hui, c’est le vent qui s’est calmé et c’est Mansour Faye qui se tient debout, lavé de toute ombre, porté par le seul allié qu’il n’a jamais trahi : le temps.



Baba Aidara Journaliste d’Investigation

citoyen de Ndar

