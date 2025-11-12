Sonko moy Diomaye - Par Mamadou Mbaye

Lors du genocide au Rwanda, à la question d’un journaliste occidental, < quand finira cette guerre> ? ils leur ont lancé ceci en guise de réponse,

< la guerre prendra fin le jour où vous cesserez de nous compter en 2 camps les Tutsi et les Hutus>.



Les pyromanes sont ceux là qui comptent deux camps et qui s’identifient à l’un ou à l’autre. Les pires d’entre eux sont ceux là qui s’attaquent à un camp.

Il n y a qu’un seul et unique camp c’est celui de < Sonko moy Diomaye>.



Encore que le désaccord ou la divergence ne peut signifier un problème. Un groupe se consolide avec des divergences. < Yalla sakh bimou santânè amna niou defoul>



Maintenant si dans et autour de ce tandem il n y a pas de solutions en cas de désaccord sur une question, nous pourrons perdre espoir de faire du Sénégal un pays souverain juste et prospère. Parce que qui ne peut pas le moins ne pourra pas le plus.



Si je suis Sonko je suis Diomaye

Si je suis Diomaye je suis Sonko.



Soyons dans les solutions.

Mamadou Mbaye

