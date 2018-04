Le collectif de la société civile demande la suspension du vote et l'annulation du rassemblement de l'opposition

Le projet de loi sur le parrainage va être voté ce jeudi à l’Assemblée nationale. Ce que l’opposition ne compte pas accepter. Ainsi, une vive tension plane sur Dakar et le risque d’affrontements entre forces de l’ordre et manifestants est très grand.



Ce que le collectif de la société civile veut éviter. C’est ainsi, qu’il a organisé ce mercredi une rencontre avec les journalistes au centre de Boop pour appeler à la retenue, à « la suspension du processus d’adoption du projet de loi » mais, également « l’arrêt de toutes les manifestations qui étaient envisagées contre son adoption ».



Il recommande en même temps « La mise en place d’un comité ad hoc composé des plénipotentiaires, d’une part de la majorité et de l’autre part ceux de l’opposition avec la facilitation et la présence de la société ».



