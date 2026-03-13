Liban : 12 médecins et infirmiers tués par une frappe de l'armée israélienne à Burj Qalaouiyah

L'armée israélienne a mené une nouvelle attaque meurtrière contre le secteur de la santé au Liban, tuant 12 membres du personnel médical dans le village de Burj Qalaouiyah, situé dans le district de Bint Jbeil.



Selon le ministère libanais de la Santé, la frappe a ciblé un centre de soins en plein service, emportant des médecins, des infirmiers et des ambulanciers.





Ce drame, dont le bilan reste provisoire en raison des recherches en cours pour retrouver des disparus, marque la deuxième attaque contre des structures médicales en seulement quelques heures. Un peu plus tôt, une autre frappe de l'armée israélienne sur le village de Souaneh avait déjà coûté la vie à deux ambulanciers. Depuis la reprise des hostilités le 2 mars 2026, au moins 18 secouristes ont été tués, portant le bilan total à 773 morts au Liban dans un contexte de violence systématique dénoncé par les autorités sanitaires locales.





MS/NDARINFO



