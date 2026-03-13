Liban : La Croix-Rouge dénonce les meurtres de ses membres par l'armée israélienne

Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a exprimé, ce vendredi 13 mars 2026, une vive indignation suite à la multiplication des meurtres de travailleurs humanitaires sur plusieurs théâtres de guerre. En moins de deux semaines de conflit au Moyen-Orient, un secouriste de la Croix-Rouge libanaise a été tué par une frappe aérienne israélienne alors qu'il portait secours à des civils, tandis que des volontaires du Croissant-Rouge iranien ont également perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.





Dans un communiqué conjoint, les responsables des deux organisations ont rappelé que le personnel humanitaire bénéficie d'une protection stricte selon le droit international. Ils ont souligné que des drames similaires ont endeuillé leurs rangs cette année au Soudan et à Gaza.



« La protection des travailleurs humanitaires protège notre humanité commune », ont-ils martelé, appelant les parties au conflit à respecter l'immunité de ceux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.





MS/NDARINFO



