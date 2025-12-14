Connectez-vous
NDARINFO
Ligue 1 : La Linguère défie la Sonacos à domicile, ce soir

Dimanche 14 Décembre 2025

Saint-Louis accueille un choc du milieu de tableau ce dimanche à 16h30 au stade Mawade Wade, entre l’ASCE La Linguère (10e, 6 pts) et la Sonacos (6e, 9 pts), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.


Les Samba Linguère, auteurs d’une seule victoire en six matchs (1V, 3N, 2D), restent sur une série irrégulière et visent un sursaut d’orgueil à domicile pour remonter au classement. En face, la Sonacos, mieux classée avec 3 victoires, compte bien confirmer son bon début de saison et se rapprocher du podium.
 

Un succès à domicile permettrait à la Linguère de rejoindre son adversaire du jour à 9 points, relançant ainsi complètement sa saison. En revanche, une défaite la maintiendrait dans les profondeurs du classement, où des équipes comme Guédiawaye FC (16e, 0 pt) et l’ASC Cambérène (15e, 4 pts) peinent à décoller.
 

US Gorée (1er, 14 pts), Casa Sports (2e, 12 pts) et AJEL Rufisque (3e, 10 pts) mènent la danse en tête du classement, dans une compétition très serrée où 10 équipes sont séparées par seulement 5 points.
 

Le duel de Saint-Louis s’annonce intense, opposant deux clubs historiques du championnat, avec des objectifs clairs : construire la dynamique pour la Linguère, confirmer pour la Sonacos.


MS/NDARINFO
 



